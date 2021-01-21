21 января в Советском районном суде Казани задержали блогера Жукмана. Об этом сообщили активисты в соцсетях.

Как рассказали журналисту Prokazan.ru в пресс-службе УМВД России по Казани, сотрудникам патрульно-постовой службы поступило сообщение о том, что в помещении районного суда мужчина находится без маски.

«На месте полицейские установили, что мужчина (Дамир Манжуков) в зале суда был в маске с разрезом в области органов дыхания. На требования сотрудников прекратить противоправные деяния мужчина отказался. Также он отказался предъявить документы, удостоверяющие личность. В связи с этим было принято решение о доставлении мужчины в отдел полиции, но он оказал сопротивление», - сообщили в пресс-службе ведомства.

После сопротивления полицейские применили физическую силу и специальные средства доставили нарушителя в отдел полиции «Гвардейский», где составили два административных материала. В ближайшее время материалы будут рассмотрены в Советском районном суде.

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