16 января в одной из квартир Казани произошло убийство 26-летней девушки. Ее нашли с колото-резанными ранениями шеи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану. По подозрению в совершении преступлении был задержана 24-летняя уроженка Оренбургской области.

«Установлено, что потерпевшая пригласила подозреваемую, трех ее несовершеннолетних детей и общего знакомого в гости. В ходе застолья они позвали еще трех мужчин, но в ходе дальнейшей посиделки один из них заявил, что не будет пить за одним столом с женщинами с низкой социальной ответственностью. В ответ хозяйка стала выгонять всех из дома, а когда за гостей стала заступаться подозреваемая, то потерпевшая взяла нож. В результате подозреваемая отобрала у нее нож и ударила в шею», - говорится в сообщении.

После этого вызвала скорую помощь, но потерпевшая умерла до приезда медиков. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «убийство», подозреваемая находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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