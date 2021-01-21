Врачи РКБ Казани спасли жительницу Татарстана от смертельной болезни, которая уже забрала ее родных – дедушку, маму и брата. Об этом сообщили на странице больницы в «Инстаграм».

«В 9 лет пациентка и ее брат остались без матери, которая болела раком кишечника. Спустя время, в 26 лет, такой же диагноз поставили брату женщины, от операции он отказался и в 2018 году скончался. В 35 лет болезнь пришла и к самой женщине. Операцию проводили в РКБ, кишечник пациентки был весь в полипах, хирурги убрали кишечник и отправили полипы на гистологию», - говорится в сообщении.

Женщину выписали уже через неделю, а по результатам гистологии рака у женщины не обнаружили – полипы не успели перерасти в опухоль.

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