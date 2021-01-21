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Фото: РКБ Татарстана

«Умерли дедушка, мама и брат»: жительницу Татарстана от смертельного заболевания спасли врачи РКБ

21.01.2021, 15:12 338 0 prokazan.ru

Врачи РКБ Казани спасли жительницу Татарстана от смертельной болезни, которая уже забрала ее родных – дедушку, маму и брата. Об этом сообщили на странице больницы в «Инстаграм».

«В 9 лет пациентка и ее брат остались без матери, которая болела раком кишечника. Спустя время, в 26 лет, такой же диагноз поставили брату женщины, от операции он отказался и в 2018 году скончался. В 35 лет болезнь пришла и к самой женщине. Операцию проводили в РКБ, кишечник пациентки был весь в полипах, хирурги убрали кишечник и отправили полипы на гистологию», - говорится в сообщении.

Женщину выписали уже через неделю, а по результатам гистологии рака у женщины не обнаружили – полипы не успели перерасти в опухоль.

К другим новостям: 

- В Татарстане почти неделю разыскивают 13-летнюю девочку. Она ушла из дома 18 января. Где пропала и куда звонить, если есть информация. 

- Жуткая история произошла в казанской квартире. Муж зарезал жену, а потом пытался покончить с собой. А все из-за того, что жена открыла ему секрет.

Медицина / Минздрав Татарстан Казань Общество
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