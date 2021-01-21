В Зеленодольске разыскивают 13-летнюю Трофимову Ксению, она ушла из дома 18 января 2021 года о дальнейших ее передвижениях неизвестно. Информацию об этом разместили в группе поисково-спасательного объединения «Поисковый центр».

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы рыжие, глаза зелено-голубые. Была одета в черный короткий пуховик, серо-розовый шарф, светлый свитер, штаны, черные ботинки со шнурками. С собой был рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местоположении девочки, просят сообщить в полицию.

Напомним, в Татарстане два года ищут мужчину, который пропал в деревне Конь. Приметы и куда звонить, если видели мужчину.

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