На 21 января в Татарстане выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них один случай завозной, остальные контактные.

Из всех заразившихся 30 человек увезли в больницу, 55 человек лечатся дома. Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, шесть человек в возрасте от 18 до 30 лет, 23 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 14 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 23 человека в возрасте от 60 до 70 лет, 11 человек в возрасте от 70 до 80 лет, шесть человек старше 80 лет.

В Казани выявили 47 случаев коронавируса. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 15 189 случаев заражения вирусом, выздоровело 11 577 человек, в том числе 97 пациентов за минувшие сутки.

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- Жуткая история произошла в казанской квартире. Муж зарезал жену, а потом пытался покончить с собой. А все из-за того, что жена открыла ему секрет.

- Зато здоровыми будут... наверное. Молодые люди в деревне универсиады в Казани прыгали в сугробы.