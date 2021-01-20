20 января в Казани пройдет рейд, направленный на пресечение нарушений водителями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Так, проверки будут проводиться с 18:00 до 03:00. В случае установления факта нарушения правил остановки и стоянки, водитель будет привлечен к административной ответственности, которая предусматривает штраф в размере 1,5 тысяч рублей. При отсутствии водителя машину увезут на спецстоянку.

ГИБДД Казани предупреждает водителей: автомобили, припаркованные с нарушением, создают препятствие не только для других участников дорожного движения, работы аварийно-спасательных служб и ремонтно-уборочной техники, но могут стать причиной ДТП.

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