20 января в сети появилась информация от очевидцев о том, что экипаж ГИБДД сбил на пешеходном переходе недалеко от остановки Туфана Миннулина в Казани женщину.

Как пишет канал Mash Iptash, сотрудники ехали с мигалками, пострадавшая переходила дорогу на зеленый и не успела перейти дорогу.

После ДТП ей стало плохо с сердцем, она испугалась. На данный момент она чувствует себя нормально.

К другим новостям:

- Сотрудники Росгвардии спасли от обморожения в Казани трех жителей, которые оказались в трудной ситуации. Рассказываем обо всех случаях.

- Хотите прокатиться в общественном транспорте с ветерком? Вам на 89 автобус, он уже не первый раз возит пассажиров открытыми дверьми.