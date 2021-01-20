Во время несения службы сотрудники Росгвардии в Казани спасли троих жителей, которые замерзали на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, вечером 15 января недалеко от автобусной остановки к сотрудникам обратился мужчина и рассказал, что потерялся, не может найти дорогу домой. Росгвардейцы связались с его родственниками и оставались с мужчиной, пока за ним не приехали.

17 января при патрулировании сотрудники заметили лежащего на лавочке мужчину, который не мог подняться. При этом его речь была невнятная, и он не мог рассказать, где живет. После этого они позвонили его жене и узнали, что у мужчины недавно был инсульт. Выяснили, где он живет и проводили до дома.

В тот же вечер произошел еще один случай, росгвардейцы увидели лежащего в сугробе мужчину, он не мог самостоятельно передвигаться. Мужчину довели до ближайшего магазина, а после передали скорой помощи.

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