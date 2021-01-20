Автобусы Казани не перестают удивлять местных жителей. Вот, например, пассажиры 89 автобуса ехали в мороз с открытыми дверьми.

«89 автобус посчитал себя холодильником и решил заморозить пассажиров, он ехал с открытыми дверями от остановки Скрябина до Соцгорода. Только после того, как пассажиры начали кричать на весь автобус, экипаж автобуса что-то предпринял», - написал автор поста.

В комментариях пользователи отметили, что пассажиры только и могут жаловаться, могли бы сказать водителю.

«А подойти к водителю не судьба? Все едут молча, как будто норма»

«То есть сколько ехал времени, а народ стоял и смотрел»

«Летом печку врубят чтоб не замерзли , зимой двери откроют чтоб жарко не было . Все для нас люди»

«В наших автобусах и при закрытых дверях холодней чем на улице»

«89-й один из самых "морозильных" маршрутов. Ещё любят на нескольких остановках утром с открытыми дверями постоять».

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