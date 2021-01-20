20 января в Доме Правительства Татарстана состоялась коллегия с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой и президента республики Рустама Минниханова.

«Татарстан не допустил распространения коронавируса ни в школах, ни в больницах. Это говорит о системном подходе. Несмотря на неприятное чувство неуверенности из-за неизвестной инфекции, в регионе не было ни минуты панических настроений. При этом показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения всегда один из самых низких на протяжении последних шести месяцев», - отметила Попова.

По словам спикера, в республике четкие и ровные цифры, работа налажена без сбоев. Летом дети отдохнули в лагерях, а осенью пошли в школы и вузы. Также она отметила, что Татарстан является лидером по количеству штрафов за нарушения предписаний Роспотребнадзора.

«Это говорит о том, что вы контролируете соблюдение предписаний, требуете их исполнения», - заключила спикер.

Напомним, 20 января в Татарстане выявлено 87 случаев заражения коронавирусом.