Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего и 18-летнего подростков. Они обвиняются в жестоком избиении школьника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, днем 24 января подростки и их сверстник, учащиеся гимназии №139,в школьном туалете избили девятиклассника из-за личной неприязни к нему. Мальчик получил серьезные травмы – перелом носовой кости и разрыв крестообразной связки коленного сустава. При этом молодые люди не признали свою вину.

Третий соучастник скрылся от следствия и объявлен в розыск. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский суд Казани.

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