На 20 января в Татарстане выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них три случая завозные, остальные контактные.

Всего в больницу отвезли 24 человека, 63 пациента лечатся дома.

Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, шесть человек в возрасте от 18 до 30 лет, 29 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 14 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 21 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 9 человек от 70 до 80 лет и шесть человек старше 80 лет.

В Казани выявили 61 случай заражения коронавирусом. Всего на 20 января в Татарстане зарегистрировано 15 104 случая заражения вирусом, 11 480 человек выздоровело, 76 за минувшие сутки.

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