Прокуратура Зеленодольска проверила соблюдение пожарной безопасности в Республиканском наркодиспансере «Большие ключи». Там были обнаружены многочисленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Так было выявлено неисправное состояние системы передачи сигналов пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Также система оповещения и управления эвакуацией при пожаре включилась в ручном режиме, а не автоматически, при этом в помещениях отсутствовали точечные пожарные извещатели», - говорится в сообщении.

Так как в диспансере находиться людям небезопасно, ведомство направило в суд Казани заявление о приостановлении деятельности диспансера до полного устранения нарушений.

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