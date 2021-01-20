Ночью 20 января по номеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Солнечная в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«На месте происшествия было установлено, что горит одноэтажный бревенчатый жилой дом. На ликвидацию открытого горения ушло чуть больше часа. При тушении пожарные обнаружили тело 77-летнего мужчины», - сообщает пресс-служба.

На данный момент устанавливается причина возгорания.

Напомним, 19 января в Татарстане из-за пьяного соседа загорелась квартира в жилом доме. Пожарные спасли 10 человек, в том числе двое детей.

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