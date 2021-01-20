Одна из жительниц дома по улице Фучика в Казани рассказала в соцсетях жуткую историю. Оказалось, во дворе несколько часов лежат труп мужчины и никто даже не торопился его увозить.

«Вот уже несколько часов под окнами пятиэтажки лежит тело пенсионера, которое не может забрать скорая помощь. Он лежал с 10 утра. Приезжали полицейские, криминалисты – сфотографировали, а потом оставили лицом вниз», - пишут очевидцы.

В комментариях одна из жительниц дома спустя несколько часов написала, что тело все-таки забрали. А вот остальные пользователи начали ругать доблестную полицию, хотя оснований нет, сотрудники были на месте происшествия, по всей видимости, зафиксировали, а остальные действия не в их компетенции.

«Какой кошмар человек лежит и все равно, как за маски штрафовать, так сразу бегут, а тут не знают, что делать»

«Скорая не забирает трупы! Они констатировали смерть и все»

«Если бы там человек с листком стоял, его бы давно упаковали. А труп – это ерунда».

Как сообщили журналисту Prokazan.ru в пресс-службе следственного управления СК России, труп не криминальный, он умер естественной смертью.

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