Башкирско-татарская звезда Элвин Грей на днях рассказал в социальных сетях о своем никахе. Женой 31-летнего певца стала 20-летняя Инзиля Фатхутдинова из Ижевска. Снимки и видео с торжества собрали сотни комментариев - Радика Юльякшина поздравляли с бракосочетанием поклонники.

Сам Юльякшин выложил пост-благодарность для фанатов и показался с новоиспеченной супругой в светских нарядах - никах проводили в национальной одежде. В геопозиции отмечено, что фото снято в отеле "DoubleTree by Hilton Kazan".

"Друзья, благодарю каждого из вас за поздравления и тёплые слова. Уже второй день читаю ваши сообщения и комментарии. Столько добрых слов и пожеланий! Я был рад поделиться с вами важным событием в нашей жизни", - написал Юльякшин.

Также он напомнил, что 19 января в полночь выходит релиз совместного трека "Кайфую" с Эльбрусом Джанмирзоевым.

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