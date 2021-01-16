Синоптики предупреждают татарстанцев, что на следующей неделе республику вновь накроют холода. Так, в понедельник и вторник температура воздуха существенно понизится и составит днем -17..-22°, ночью -23..-29°. В эти дни республика окажется в зоне повышенного атмосферного давления.

При этом осадки в начале следующей недели постепенно прекратятся, сообщает республиканский Гидрометцентр.

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