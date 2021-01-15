15 января в Московском районе Казани ученик 9 класса выпал с четвертого этажа школы №65. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По факту инцидента начата проверка, в ходе которой прокуратура даст оценку действиям администрации школы в части обеспечения безопасности учеников, а также профилактики правонарушений несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

По информации старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслана Галиева, после падения подросток остался жив, сейчас в больнице.

На данный момент устанавливаются мотивы произошедшего.

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