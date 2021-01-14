На 14 января в Татарстане выявили 92 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе региона, из них два случая завозные. Всего 30 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 30 человек от 30 до 50 лет, девять человек в возрасте от 50 до 60 лет, 22 человека в возрасте от 60 до 70 лет, 11 человек от 70 до 80 лет, семь человек от 80 до 90 лет, один человек старше 90 лет.

В Казани выявили 50 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 14 541 случай ковида, выздоровело 11 114 человек, 32 за прошедшие сутки.

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