Вчера в сети жительница Зеленодольска рассказала, что на 90-летие ее бабушки представители администрации подарили открытку. Девушка была возмущена подарком: «Могли бы только в почтовый ящик кинуть эту бумажку».

Сегодня девушка написала еще один пост о том, что к ним приехал глава Зеленодольского района и извинился за произошедшее.

«Хочу поблагодарить Главу района и мэра Зеленодольска. Они лично приехали и поздравили нашу бабушку и не оставил без внимания наше обращение. Недоразумение произошло из-за недоработки помощников мэра на нужном уровне», - написала девушка.

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