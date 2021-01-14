В Татарстане из-за сильной метели ограничили движение большегрузов и автобусов. Об этом сообщает отдел ГИБДД по Казани.

«В целях обеспечения безопасного движения 14 января с 14:00 вводится ограничение движения междугородних автобусов, а с 16:00 для грузового транспорта», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков 14 и 15 января в Татарстане сохранится снег, метель с ухудшением видимости, усиление ветра до 16 м/с на дорогах возможна гололедицы и снежных заносов.

Водителей просят быть внимательными и осторожными. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8(843)5333888.

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