В одной из групп Зеленодольска опубликовали видео, где толпа детей стоит на улице и их не пускают в здание школы.

«Школа номер 10 Зеленодольск! На улице минус 20, детей не пускают потому что законы у них раньше времени не пускать и плевать что на улице мороз», - написал автор поста.

В комментариях собралось очень много людей, которые были шокированы происходящим.

«Они нарушают дистанцию, о которой так заботятся, заходил бы поток постепенно и было бы меньше контактов»

«Дожили, детей уже в школу не пускают»

«Это как так, раньше времени? У них что какой-то свой распорядок у этой школы? Или дети в 5-6 утра приходят?»

«Дети приходят раньше, потому что им еще должны измерить температуру и пройти фильтр»

«Молодцы, что сняли и выложили, такое нельзя замалчивать».

При этом на возмущенный пост очень оперативно отреагировало управления Роспотребнадзора Татарстана.

«Управление Роспотребнадзора по РТ выезжает на место для проверки факта»

Также в стороне не осталась и администрация Зеленодольска

«Управлением образования района организован оперативный выезд в учреждение, администрация гимназии привлечена к дисциплинарной ответственности. Вопрос взят на контроль»

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