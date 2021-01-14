В одной из групп Зеленодольска опубликовали видео, где толпа детей стоит на улице и их не пускают в здание школы.
«Школа номер 10 Зеленодольск! На улице минус 20, детей не пускают потому что законы у них раньше времени не пускать и плевать что на улице мороз», - написал автор поста.
В комментариях собралось очень много людей, которые были шокированы происходящим.
«Они нарушают дистанцию, о которой так заботятся, заходил бы поток постепенно и было бы меньше контактов»
«Дожили, детей уже в школу не пускают»
«Это как так, раньше времени? У них что какой-то свой распорядок у этой школы? Или дети в 5-6 утра приходят?»
«Дети приходят раньше, потому что им еще должны измерить температуру и пройти фильтр»
«Молодцы, что сняли и выложили, такое нельзя замалчивать».
При этом на возмущенный пост очень оперативно отреагировало управления Роспотребнадзора Татарстана.
«Управление Роспотребнадзора по РТ выезжает на место для проверки факта»
Также в стороне не осталась и администрация Зеленодольска
«Управлением образования района организован оперативный выезд в учреждение, администрация гимназии привлечена к дисциплинарной ответственности. Вопрос взят на контроль»
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