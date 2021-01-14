Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, возможны ли послабления ковидных ограничений.

«Сейчас есть ограничения работы общепита, в остальном, при соблюдении всех норм безопасности бизнес работает, и жестких ограничений нет. Коллективный иммунитет к коронавирусу не значит, что нужно перестать себя беречь», - отметила Галимова.

Также она отметила, что коллективный иммунитет не говорит о том, что коронавирус побежден.

Напомним, в Татарстане режим повышенной готовности был введен 19 марта. Мероприятия численностью более 20 человек в регионе запретили 22 марта. 26 марта в Татарстане закрыли клубы, кинотеатры и ТЦ. Примерно в это же время была объявлена нерабочая неделя. 30 марта был введен режим всеобщей самоизоляции. 22 апреля в Татарстане ограничили время работы торговых точек.

Второй этап снятия ограничений был введен 29 июня. Торговые центры начали работать с 14 июля. На третий этап снятия ограничений регион перешел 15 августа. С 31 октября в Татарстане ограничили время работы в общепите. А в новогоднюю ночь общепиту разрешили работать подольше.