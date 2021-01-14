14 января в Ново-Савиновском суде Казани начали рассматривать иск Роспотребнадзора Татарстана о деловой репутации. Управление обвиняет блогера Жукмана в подрыве репутации и требует, чтобы он удалил видеоролики со своего канала.

Как сообщает корреспондент Prokazan.ru из зала суда, блогера вывели из зала за шутки. Судья попросил его представиться, он ответил: «Я хозяин личности Дамира Манжукова». При этом он все записывал на видео.

«Ко мне можете обращаться по имени, которое мне дали родители. Сейчас начнется заседание в отношении меня, я хочу там присутствовать. Мне никто не может вызвать, я сам прихожу», - заявил блогер.

На данный момент объявлен перерыв в рассмотрении иска, о дате следующего заседания сообщат дополнительно.

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