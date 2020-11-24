В третьем квартале года в России активизировались кредиторы и коллекторы

В Центробанке сообщили, что в третьем квартале года в России активизировались «черные» кредиторы и коллекторы. Специалисты это связывают с послаблением карантинных мер.

Как пишут «Известия», за 9 месяцев 2020 года выявлено 593 кредитора, это ниже на 62,4%, чем за тот же период 2019 года. Также было выявлено более 1 тысячи организаций, которые работали на финансовом рынке незаконно.

По сообщениям ФССП, в январе-сентябре 2020 года жалобы на нелегальных выбивателей просроченной задолженности увеличилась до 72%.

Полицейскими по переданным Центробанком материалам возбуждено 390 административных дел по различным статьям КоАП России, из которых половина относится к незаконному предоставлению потребительских займов.