Сегодня в Вахитовском районном суде Казани вынесли приговор экс-руководителя местного филиала московской страховой компании, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

На процессе установлено, что с июня 2008-го по июнь 2014 года обвиняемая, используя служебное положение, похитила из страховой компании 168 миллионов рублей. Для этого она заключила фиктивные агентские договоры с четырьмя подконтрольным ей организациями, которые фактически не получали страховые полисы, но получали за это деньги. 44-летняя женщине свою вину не признала.

Государственный обвинитель просил приговорить подсудимую к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей. Суд признал женщину виновной в преступлении и приговорил ее к 5 годам лишения свободы условно и таким же испытательным сроком. Также с подсудимой по гражданскому иску взыскан причиненный преступлением ущерб на сумму 168 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Читайте также:

В Казани девочка сломала позвоночник, пока ее вожатая играла с мальчиками в футбол.

Женщина из Казани стала миллионершей в первый день нового года.