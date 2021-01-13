Около 21:00 на улице Баумана в Казани сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который сидел на скамейке и не двигался.

«Росгвардейцы подошли к мужчине, чтобы узнать о его состоянии, но ответить как он себя чувствует житель не смог – был пьян. Сотрудники вызвали скорую помощь и помогли мужчине дойти до ближайшего магазина, чтобы он смог отогреться. Медики выявили у жителя признаки начинавшегося обморожения», - сообщает пресс-служба ведомства.

Также было отмечено, что если бы мужчина просидел немного дольше, то последствия были бы намного тяжелее.

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