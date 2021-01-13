В Татарстане за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона, из них 4 – завозные, остальные контактные. Всего в больницу отвезли 15 человек, 72 пациента лечатся дома.

Так, среди заболевших нет детей до 18 лет, 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 28 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 17 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 18 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 11 человек от 70 до 80 лет, два человека старше 80 лет.

В Казани выявили 42 случая заражения вирусом. Всего в Татарстане зарегистрировано 14 449 случаев коронавируса. Выздоровело 11 082 пациента, 21 за сутки.

В целом по России выявлено 22 850 новых случаев коронавируса.

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