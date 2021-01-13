В соцсетях появилось видео, на котором дальнобойщик из Тюмени благодарит жителей Арска и инспектором ДПС. Оказалось, они буквально спасли мужчине жизнь.

«На объездной Арска я улетел в кювет, спасибо инспекторам ДПС, которые вызвались помочь. Я всю ночь просидел в машине, жители Арска приезжали, спрашивали что покушать, что попить», - рассказал мужчина.

С помощью тракторов фуру удалось вытащить.

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