В Саратове возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Татарстана, который устроил дебош в поезде «Адлер-Пермь». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского линейного управления МВД России на транспорте.

«Накануне Нового года в транспортную полицию на станции Сенная в Саратовской области поступило сообщение о дебошире в поезде. Прибывшие полицейские установили, что пьяный мужчина матерился и разбил стекло двери тамбура. Нарушителя сняли с поезда», - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. После предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до 5 лет.

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