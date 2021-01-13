Пассажиры рейса Краснодар-Казань 12 часов провели в аэропорту из-за сломанного самолета. Об этом пишет телгерам-канал Mash Iptash.

«Причиной стал снегопад: резиновая прокладка на двери багажного отсека покрылась льдом и примерзла к корпусу, отогревать пришлось всю ночь. Вылет должен был состояться в 21:00, в итоге пассажиры улетели только в 09:00 на следующий день», - говорится в сообщении.

При этом специалисты, которые осматривали самолет, сделали вывод, что летать на нем опасно. На данный момент суперджет на ремонте.

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