Во вторник, 12 января в Казани пройдет очередной рейд Госавтоинспекции. Как сообщили в ведомстве, полицейские будут ловить любителей парковать машины в неположенных местах.

Напомним, что нарушение требований, которые диктуют знаки и разметка, запрещающие остановку и парковку транспорта, влечет за собой административную ответственность. Если водитель находится в машине в момент обнаружения, его оштрафуют на 1,5 тысячи рублей, если владельца в транспортном средстве нет, автомобиль эвакуируют на спецстоянку. Также будут задерживать машины, оставленные на тротуаре, пешеходном переходе или ближе 5 метров до него, штраф за такое нарушение составляет 1000 рублей в местах пересечения проезжих частей либо ближе 5 метров до указанных мест.

Рейд пройдет с 18 часов 12 января до 3 часов 13 января.

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