11 января вечером на Мамадышском тракте в Казани произошло очередной ДТП с участием автобуса. Об этом сообщается на странице «Перехват».
«Водитель автобуса рассказал, что его занесло на дороге и он боком задел трактор. В результате удара у автобуса снесло дверь», - говорится в сообщении.
В салоне автобуса были пассажиры, по имеющейся информации, никто не пострадал.
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