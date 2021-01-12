11 января вечером на Мамадышском тракте в Казани произошло очередной ДТП с участием автобуса. Об этом сообщается на странице «Перехват».

«Водитель автобуса рассказал, что его занесло на дороге и он боком задел трактор. В результате удара у автобуса снесло дверь», - говорится в сообщении.

В салоне автобуса были пассажиры, по имеющейся информации, никто не пострадал.

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