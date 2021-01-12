12 января утром на улице Серова в Казани трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу водителям. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В комментариях пользователи шутят, что такая ситуация уже никого не удивит.

«Главное – не сгорел!»

«Постоянство - признак мастерства!»

Напомним, происшествия с общественным транспортом не прекращаются. 11 января вечером пассажирский автобус попал в ДТП.

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