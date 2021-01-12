В соцсетях водители Казани жалуются на снегоуборочную технику, которая занимает все полосы движения и не пропускает машины.
«Хозяева дороги. Таких не сдвинешь и не объедешь. Водители техники, относитесь к легковым с уважением! Понятно, что никто не рискнёт вас подрезать, но можно же ехать по одной полосе и всем будет хорошо», - написал автор поста.
В комментариях пользователи поддержали водителя.
«Могли бы по одной полосе двигаться»
«Тракторы на дороге на разных полосах это плохо!»
«Сам то уважение не имеешь, едешь по двум полосам»
«Чем ехать так и ворчать, дальними бы моргнул и все».
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