В соцсетях водители Казани жалуются на снегоуборочную технику, которая занимает все полосы движения и не пропускает машины.

«Хозяева дороги. Таких не сдвинешь и не объедешь. Водители техники, относитесь к легковым с уважением! Понятно, что никто не рискнёт вас подрезать, но можно же ехать по одной полосе и всем будет хорошо», - написал автор поста.

В комментариях пользователи поддержали водителя.

«Могли бы по одной полосе двигаться»

«Тракторы на дороге на разных полосах это плохо!»

«Сам то уважение не имеешь, едешь по двум полосам»

«Чем ехать так и ворчать, дальними бы моргнул и все».

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