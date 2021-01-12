В соцсетях житель Казани опубликовал скриншоты переписки с таксистом и пожаловался на хамское отношение водителя.

«После последнего сообщения водитель отменил заказ. И да, поездка была полтора километра, и мы реально опаздывали. Ну ладно, отменил поездку - можно понять. Но выпендриваться зачем», - написал автор поста.

В комментариях аудитория разделилась – кто-то поддержал таксиста, кто-то жителя.

«У водителя точно с головой беда похоже»

«У меня одно мнение, не хочешь работать нормально, иди на другую работу, где будешь работать! Если уж вызвался возить людей, будь добр вози! Мало ли какая ситуация!»

«Я бы тоже такой заказ не взял , зачем вы такие нужны красивые за 82 рубля, идите пешком!»

«Водитель, конечно, не совсем красиво все сделал. Но я одна не понимаю как это, когда ты не успеваешь дойти пешком полтора км, но есть время чтобы ждать такси?»

«Жалобу в службу поддержки со скринами переписки»

«Это же какой- то абсурд так вести себя с клиентом. Тем более, клиент всегда прав»

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