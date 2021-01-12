Под Казанью 11 января произошла трагедия – электричка маршрутом «Аэропорт-Казань» насмерть сбила женщину.
Это произошло утром на перегоне Тихорецкая-Вахитово. Точный возраст погибшей на данный момент не удалось установить, предположительно ей было 50-60 лет. Об этом пишет "Татар-информ".
Сейчас следователи устанавливают личность женщины, а также причины произошедшего.
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- Сегодня мы рассказывали про мужчину, который пожаловался, что его задержали в метро за спущенную маску, но жителю не понравилось, что материалы составлял сотрудник с такой же спущенной маской. В пресс-службе УМВД Казани прокомментировали ситуацию.
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