Под Казанью 11 января произошла трагедия – электричка маршрутом «Аэропорт-Казань» насмерть сбила женщину.

Это произошло утром на перегоне Тихорецкая-Вахитово. Точный возраст погибшей на данный момент не удалось установить, предположительно ей было 50-60 лет. Об этом пишет "Татар-информ".

Сейчас следователи устанавливают личность женщины, а также причины произошедшего.

К другим новостям:

- Шаурма с огоньком: в Казани произошел крупный пожар.

- Сегодня мы рассказывали про мужчину, который пожаловался, что его задержали в метро за спущенную маску, но жителю не понравилось, что материалы составлял сотрудник с такой же спущенной маской. В пресс-службе УМВД Казани прокомментировали ситуацию.