Продюсер из Казани Фарит Мухамедьяров подал иск к певцу Стасу Михайлову, пишет Mash. Согласно заявлению, которое размещено на сайте Арбитражного суда Москвы, он планирует остудить у знаменитости 1,1 миллиона рублей.

По данным телеграм-канала, казанец намерен отсудить крупную сумму - задаток за несостоявшийся концерт в столице Татарстана, который должен был состояться в марте прошлого года, но был отменен из-за коронавируса. Сообщается, что певец якобы отказывается возвращать задаток, ссылаясь на форс-мажор. Официальных заявлений от представителей звезды по данному поводу не поступало.

По данным картотеки суда, иск принят к рассмотрению 18 декабря 2020 года, первое заседание назначено на 25 января.

Ранее организатор концертов из Казани рассказал журналисту ProKazan.ru о судебной тяжбе с Ольгой Бузовой. По его словам, после концерта он потерял почти 2,5 миллиона рублей.