В сети жители Зеленодольска возмутились поведением полицейских, которые якобы поджидали жильцов дома и проверяли наличие масок.

«Встречают в подъезде из лифта, тех, кто без маски! Вместо того чтобы заниматься реальными делами! Лучше бы за преступностью следили», - написали в сети.

В комментариях информация вызвала бурю негатива.

«Может нам дома тоже всем в масках ходить???? Проверяли магазины, вот и проверяйте дальше!!! Уже не знают как людей обобрать!!! Позорище»

«Тогда бы вообще из квартир сразу встречали»

«Вот так они работают, борются с нами! А в это время на улицы города вернулись 90-е»

«У видео нет концовки. Больше склоняюсь к тому, что они ждут лифт для того, чтобы подняться на нужный этаж в нужную квартиру»

«Ношение масок обязательно в лифтах, а не в подъездах, согласно Постановлению»

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