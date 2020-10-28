Список мест, где нужно обязательно носить маски в Татарстане расширят

Замглавы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что на основании постановления Роспотребнадзора России будет корректироваться список мест, в каких местах в республике нужно будет обязательно находиться в маске.

"Действительно вышло постановление Роспотребнадзора, оно является обязательным к исполнению в России. Здесь есть новшество по перечню мест, где нужно носить маски - это лифты и парковки. В этой части наш республиканский документ будет приводиться в соответствии, то есть будут вноситься изменения", - отметила спикер.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом.