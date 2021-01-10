На автодорогах Татарстана сегодня, 10 января, произошло множество аварий. Об этом сообщают татарстанцы в соцсетях. Так, сразу семь аварий произошло на 916 километре М-7 за короткий промежуток времени. Здесь столкнулись 15 машин.

По данным МВД Татарстана, в 13.32 водитель фуры не выдержал дистанцию и врезался в попутный легковой "Фольсксваген". Чтобы избежать дальнейшего столкновения водитель большегруза применил экстренное торможение, грузовик стало заносить в разные стороны, в процессе машина задевала других участников дорожного движения. Пострадавших нет, на месте происшествия работают автоинспекторы.

Также очевидцы сообщают об аварии с участием фуры на 967 километры трассы "Волга", а недалеко от Алексеевска засняли слетевший с дороги прямо в знак легковой автомобиль.

Напомним, что сегодня с 10 утра в Татарстане ограничено движение междугородних автобусов из-за непогоды. При этом синоптики обещают в ближайшие дни дальнейшее ее ухудшение: в республике сильно похолодает.