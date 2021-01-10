В Госавтоинспекцию Казани поступил звонок от одного из жителей города. Он сообщил, в поселке Сухая река ездит автомобиль "Лада", водитель которого странно себя ведет на дороге.

На место выехали полицейские и нашли указанную машину. Сразу водитель остановиться не захотел, однако после недолгой погони его задержали. За рулем оказалась 28-летняя женщина, которая была беременна. При этом женщина после требования об остановке задним ходом въехала в стену здания. В салоне с ней находились двое мужчин, которые объяснили, что водитель просто занервничала. Водитель отказалась пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. За это в отношение женщины составлен протокол, ей грозит штраф и лишение прав, сообщает "Татарстан-24".

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