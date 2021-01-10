Сегодня, 9 января, в Казани три человека отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по РТ со ссылкой на слова старшего врача скорой помощи в городе.

Известно, что среди отравившихся казанцев двое детей - 2008 и 2017 годов рождения. В момент случившегося они находились у себя в квартире - на улице Академика Короленко, д. 71. Детей отвезли в ДРКБ, женщину 1984 года рождения, предположительно мать, направили в городскую больницу N°7.

Причина происшествия пока неизвестна.

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