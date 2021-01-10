За новогодние каникулы в Татарстане ощутимо выросла доля внебольничных пневмоний. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала глава республиканского Роспотребндзора Марина Патяшина.

По словам Патяшиной, за период с 1 по 9 января доля случаев выросла на 41%. Кроме того, на 72% увеличилось число внутрисемейных заражений коронавирусом. Всего за каникулы COVID-19 выявили у 808 жителей Татарстана, а темп прироста составил 0,7%, на 9 января в республике выявлено 14 092 случая коронавируса. С начала года от этой болезни в РТ подтверждено 18 смертей, всего с начала пандемии их 207.

Читайте также:

Жительница Татарстана не согласилась со штрафом за маску и пожаловалась на полицию

Врач рассказал, можно ли полностью восстановить легкие после COVID-19