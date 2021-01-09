В Татарстане зарегистрировано еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что погибли мужчина 1933 года рождения и женщина 1947 года рождения. Географическое нахождение скончавшихся неизвестно, как и особенности протекания болезни. Причины смерти в обоих случаях были установлены в результате патологоанатомической экспертизы, которая подтвердила смерть от осложнений после COVID-19.

Всего на сегодняшний день, 9 января, в республике зарегистрировано 207 смертельных случаев коронавирусной инфекции.

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