По прогнозам синоптиков 9 и 10 января погода в Республике Татарстан значительно ухудшится. Об этом сообщают в Гидрометцентре РТ.

Завтра, 10 января, будет сильная облачность. Ожидается снег, местами переходящий в сильную метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 15 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов. Минимальная температура воздуха ночью -5..-10˚ Максимальная температура воздуха днем -2..-7˚.

В Госавтоинспекции РТ рекомендуют отказаться водителям от лишних перестроений, обгонов, опережений, также советуют избегать внезапных торможений и быть внимательными перед остановками, школами, детскими садами и больницами, где может потребоваться внезапное торможение. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными при переходе дорог и не нарушать правила ПДД.

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