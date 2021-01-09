В социальных сетях казанцы пожаловались на огромные очереди в IKEA в торговом центре "Мега". Видеозапись этого появилась в социальных сетях.

"Казанцы полностью очнулись после новогодних гуляний и рванули в торговые центры. В ИКЕА вот такие огромные очереди. Конечно, никакой социальной дистанции, - написал автор поста. - Но главное, что внутри самого магазина лимитированное количество посетителей. А у входа можно и потереться друг об друга".

При этом на видео слышно, что в этот же самый момент администрация торгового центра просит посетителей соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В комментариях жители отметили, что такие очереди они замечают только в этом торговом центре.

"В других ТЦ в этом плане лучше", - пишут они.

"Бесплатно что-ли что то раздают, неужели хочется в такой очереди стоять", - отмечают другие.

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