В социальный сетях Казни появилась запись о шутнике, который этой ночью позвонил в службы и сообщил о заложенной в центре города бомбе. По подписи к посту, взрывчатое вещество должно было находиться на втором этаже "Бургер Кинга", расположенного по адресу Пушкина, 4.

"Очередной шутник сделал ложный звонок о заложенной бомбе на втором этаже бургер кинга по ул. Пушкина д. 4", - написал автор.

Он прикрепил к записи видео. По его кадрам видно, что на вызов приехали все экстренные службы города - скорая помощь, полиция и пожарные.

Официальной информации о вызове не поступало.

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