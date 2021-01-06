Роспотребнадзор Татарстана обнародовал результаты проверок, которые проходили в праздничные дни на объектах республики. О них на онлайн-брифинге рассказала замглавы ведомства Любовь Авдонина.

По словам Авдониной, на горячую линию поступило семь звонков с сообщениями о нарушениях. По всем фактам были проведены проверки, три подтвердились. Это заведение общепита на озере Лебяжьем - там посетителей обслуживали без средств индивидуальной защиты и антисептиков, на этом же объекте не соблюдалась дистанция и ношение масок в очередях на горки. Кроме того, в Альметьевске было выявлено кафе, которое в новогоднюю ночь работало до 4 утра вместо разрешенных 3 часов.

Кроме того, Роспотребнадзор следит за соблюдением мер в местах развлечений, общественного питания и медицинских центрах республики, обследовано уже 238 объектов. Были найдены нарушения в 12 из них: это пять магазинов, театр, кинотеатр, два медучреждения и четыре кафе в Казани, Челнах, Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске и Бугульме.

"По всем фактам (нарушений - прим.ред) будут приняты меры, лица, их допустившие, будут приглашены к нам для составления протоколов на 11 января", - подчеркнула Любовь Авдонина.

Добавим, что горячая линия для жалоб татарстанцев действует с 21 декабря по 10 января.

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