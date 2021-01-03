В сети очевидцы публикуют кадры с местной горнолыжной базы и, судя по кадрам, туда съехалось половина Казани не меньше. Собрались огромные очереди, конечно же, все без масок и ни о какой дистанции речи не идет.

«Вот такая жесть на казанской горнолыжке. Очереди на подъёмник по часу. Очень много туристов», - написали очевидцы.

В комментариях жители возмутились и отметили, что через неделю из-за таких толп статистика по коронавирусу может вырасти вдвое.

«Ну и какое удовольствие так кататься?»

«Я лучше посплю)»

«Россияне даже в своей стране отдыхать не умеют, ну что за»

«Что народ только не делает чтоб поднять статистику по ковиду»

«В погоне за прибылью пустили ситуацию на самотёк. Как бы плоды пожинать не пришлось после всех этих гостей и праздников»

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